Abatorul din Germania unde s-au imbolnavit de COVID-19 sute de muncitori romani va oferi contracte de munca full-time muncitorilor est-europeni

Tonnies Holding a informat ca, incepand cu data de 1 septembrie, va oferi contracte de munca full-time muncitorilor est-europeni, care formeaza cea mai mare parte a fortei sale de munca. Pana acum, acesti muncitori erau angajati de catre subcontractorii Tonnies.Obiectivul este ca pana la finele anului "toti angajatii din zonele cheie sa fie angajati direct de companie", a informat Tonnies intr-un comunicat de presa.De asemenea, Toennies a anuntat ca intentioneaza sa inchirieze spatii de cazare pentru viitorii sai angajati permanenti in zona din apropierea principalului sau abator. Compania germana a fost criticata pentru conditiile nesatisfacatoare in care traiesc muncitorii sai emigranti, pentru ca se crede ca aceste conditii au contribuit la raspandirea virusului.Peste 1.500 de lucratori ai abatorului companiei Toennies din districtul Guetersloh au fost infectati cu noul coronavirus, multi dintre ei fiind romani. Acest focar a fortat izolarea a circa 670.000 de persoane in respectiva zona. Descoperirea focarului de coronavirus la acest abator a declansat o dezbatere cu privire la standardele din industria alimentara din Germania precum si cu privire la dependenta de mana de lucru a muncitorilor emigranti, in special din Romania.Ministrul german al Muncii, Hubertus Heil, a criticat ceea ce el a numit sistemul de "sub-sub-subcontractare" din abatoare si a introdus noi legi care le obliga sa angajeze personal in mod direct. In Germania unele abatoare lucreaza cu firme subcontractoare care le furnizeaza muncitori emigranti. De asemenea, chiar si unele firme subcontractoare se bazeaza la randul lor pe alte firme subcontractoare care le aduc muncitori.In mod normal, abatorul firmei Toennies din districtul Guetersloh, landul Renania de Nord-Westfalia, proceseaza intre 12% si 14% din efectivele de porci din Germania, fiind doar unul din cele 19 abatoare detinute de grupul Tonnies in Germania.