Abuzurile sexuale online impotriva copiilor au crescut in timpul pandemiei

Un mare numar de pedo-infractori au profitat de restrictiile impuse pentru a limita raspandirea noului coronavirus pentru a intra in contact cu minori, in special in tari in curs de dezvoltare ca Filipine sau Indonezia dar nu numai, prin intermediul retelelor sociale, al site-urilor de jocuri online sau pe "dark web".In Australia , politia federala a primit peste 21.000 de semnalari de abuzuri sexuale asupra unor copii, unii chiar mai mici de un an, in perioada iunie 2019-iunie 2020, ceea ce inseamna cu 7000 mai mult decat in anul precedent."Unele site-uri de dark web s-au blocat pentru ca nu au facut fata traficului", a remarcat Paula Hudson, anchetatoare a politiei federale australiene.Politia atribuie acest "trafic incredibil" in mod direct faptului ca infractorii pedofili si copiii petrec mai mult timp in case, inchiderea scolilor lasandu-i pe tineri singuri, a subliniat Hudson."Lockdown-urile legate de COVID-19 au creat un cocteil exploziv propice raspandirii exploatarii sexuale a copiilor online", a constatat, la Manilla, John Tanagho, reprezentant al ONG-ului International Justice Mission (IJM), care combate traficul sexual.Guvernul filipinez a inregistrat o crestere cu 260% a semnalarilor de continuturi legate de abuzuri asupra copiilor din martie pana in mai a.c., perioada in care in tara se aplicau restrictii drastice anti-pandemie, a indicat UNICEF.Anchetatorii au descoperit chiar "forumuri specifice consacrate discutarii oportunitatilor create de COVID". Unul din aceste forumuri avea peste 1000 de membri, a notat Paula Hudson.Pe de alta parte, in unele tari in curs de dezvoltare unde familiile blocate in case au ramas fara locuri de munca si venituri, copiii sunt exploatati uneori de propriii parinti, care difuzeaza imagini in direct pentru pradatori din tarile bogate, uneori cu un simplu smartphone."Abuzurile sunt la comanda, sunt platite si consumate in direct de infractori din toata lumea, care nici nu trebuie sa se mai deplaseze din confortul casei", a mai spus John Tanagho.In medie, acesti copii sunt abuzati timp de doi ani, pana sa fie salvati, si chiar daca exista o interventie din exterior, traumatismul continua.Copiii, victime ale unor astfel de abuzuri sunt frecvent in stare de alerta, sufera de probleme de somn, de concentrare sau nu-si pot controla sentimentele.In Indonezia, devenita teren propice abuzurilor sexuale asupra copiilor, la fel ca Filipinele, circa 20% dintre tineri au afirmat ca au observat comportamente online specifice pradatorilor sexuali, a relevat o ancheta a retelei Ecpat, care lupta impotriva exploatarii sexuale a minorilor.Politia din Java occidentala a descoperit astfel recent un grup pe aplicatia de mesagerie Line care propunea "show-uri nud" in direct cu minori. Astfel, o fata de 14 ani a fost convinsa sa faca striptease online, in timp ce parintii ei credeau ca-si face lectiile in camera. Numarul membrilor grupului s-a triplat, ajungand la 600 in timpul pandemiei."Parintii trebuie sa fie si mai atenti la activitatile online ale copiilor lor, pentru ca in cateva minute pot deveni victime sau autori de infractiuni pe internet", a avertizat comisarul de politie indonezian Teuku Rasya Khadafi.Pedofilii folosesc si platformele de jocuri online, a atentionat Glen Hulley, fost politist australian care lucreaza acum pentru ONG-ul Project Karma."Am vazut cel mai frecvent in timpul lockdown-ului infractori care incercau sa ia legatura cu copii in aplicatii populare in randul tinerilor, cum sunt platformele de jocuri cu mesagerie integrata", a spus Hulley.Uneori astfel de criminali se dau drept influenceri celebri sau staruri ca Justin Bieber.Copiii abuzati nu provin doar din tari in curs de dezvoltare. La inceputul lui noiembrie, politia australiana a anuntat ca a arestat 14 barbati suspectati de producerea si distribuirea de continuturi cu abuzuri sexuale si a identificat 46 de victime, dintre care 16 provenind de la o singura gradinita din Australia.Aceasta tendinta documentata in zona Asia-Pacific se verifica in multe tari din lume, a atras atentia Interpol in septembrie.In Germania, anchetatorii au indicat in iunie ca au identificat circa 30.000 de suspecti in legatura cu o retea de pedofilie "foarte alarmanta".Pe masura ce activitatile pedofililor se transfera online, politia depune eforturi sa tina pasul si si-a intensificat cooperarea internationala. "Cu cat extindem anchetele, cu atat progresam mai mult si descoperim pedo-infractori", a conchis Paula Hudson.Mai putin optimist, John Tanago a subliniat ca este vorba de o "problema enorma si globala si nu vedem decat varful aisbergului". Potrivit lui, este nevoie de implicarea companiilor de tehnologie care sa dezvolte instrumente pentru detectarea streamingului de abuzuri sexuale.Citeste si: O treime dintre elevii din intreaga lume nu au acces la scoala online in pandemie (raport)