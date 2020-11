Marea Britanie interzice accesul vizitatorilor din Danemarca pe teritoriul tarii, dupa ce s-au depistat cazurile de coronavirus la fermele de nurci

Cetatenii britanici vor putea reveni din Danemarca, dar ei vor fi nevoiti sa se izoleze timp de 14 zile impreuna cu familiile lor.Masura este valabila de astazi. "Aceasta decizie de a actiona rapid vine dupa ce autoritatile sanitare din Danemarca au raportat focare de coronavirus la fermele de nurci. Prioritatea noastra ramane siguranta britanicilor", a notat pe Twitter ministrul Transporturilor, Grant Shapps.Autoritatile britanice ii vor contacta pe cetatenii care au fost in Danemarca in ultimele 14 zile, pentru a se asigura ca acestia se autoizoleaza.Mutatii ale Covid legate de contaminarile de la nurci s-au inregistrat la 200 de oameni in Danemarca. Autoritatile daneze au decis sacrificarea tuturor nurcilor - aproximativ 17 milioane.