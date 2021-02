Armata incearca sa reduca la tacere protestele din Myanmar. Accesul la Twitter a fost restrictionat

Armata a ordonat miercuri furnizorilor de internet sa blocheze accesul la Facebook. Accesul la aceasta retea de socializare a continuat sa fie perturbat si vineri.Ca urmare, multi utilizatori au trecut pe Twitter si hashtagurile #HearthevoiceofMyanmar (AuzitivoceaMyanmarului), #RespectOurVotes (Respectati-neVoturile) au fost folosite de milioane de ori, in special de catre mai multe celebritati.Insa vineri, in jurul orei locale 22:00, a fost restrictionat si accesul la Twitter.Telenor, unul din principalii operatori de telecomunicatii din Myanmar, a confirmat ca autoritatile au dispus vineri blocarea Twitter si Instagram "pana la o noua notificare".Intr-un comunicat, compania Telenor, cu sediul in Norvegia , "a contestat necesitatea si proportionalitatea ordinului (...) si a subliniat ca acesta contravine legislatiei internationale a drepturilor omului" si s-a declarat "grav ingrijorata".La randul sau, Twitter a condamnat sambata ordinul armatei din Myanmar de a bloca accesul populatiei la platforma sa."Suntem profund ingrijorati de ordinul privind blocarea serviciilor de internet", a declarat un purtator de cuvant al Twitter pentru AFP. Acest lucru aduce atingere "dreptului oamenilor de a-si face auzita vocea".Aplicatia Whatsapp s-a confruntat, la randul ei, cu intreruperi.Conform unui document al ministerului transporturilor si comunicatiilor consultat de AFP, Twitter si Instagram au fost folosite pentru a "provoca neintelegeri in randul publicului". Desi armata birmaneza a intensificat arestarile , sute de persoane au manifestat vineri in Yangon, cel mai mare oras din Myanmar si important centrul comercial si industrial.Astfel, profesori si studenti s-au adunat in fata Universitatii Dagon in prima demonstratie majora impotriva loviturii militare de stat.Zeci de functionari publici din mai multe ministere au incetat sa lucreze si 300 de deputati au organizat o sesiune virtuala pentru a denunta controlul parlamentului de catre armata.La caderea noptii, locuitorii din Yangon au claxonat si au batut in oale pentru a "alunga demonii", adica armata.Aproximativ 20 de persoane care si-au exprimat nemultumirea cu o zi inainte au fost condamnate la sapte zile de detentie. Patru studenti au fost pusi sub acuzare pentru ca au protestat.In total, aproape 150 de lideri politici si activisti au fost retinuti dupa lovitura de stat, potrivit datelor furnizate de Asociatia de asistenta pentru detinutii politici, cu sediul in Yangon.