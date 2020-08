Accesul in Bali, restrictionat pentru turistii straini anul acesta, pe fondul COVID-19

Indonezia a raportat luni peste 155.000 de cazuri de infectie cu coronavirus si 6.759 de decese, cel mai mare numar de decese inregistrat in Asia de Sud-Est."Guvernul indonezian nu poate redeschide portile pentru vizitatorii straini pana la finele lui 2020 deoarece ramanem o zona rosie. Situatia nu permite venirea turistilor straini in Indonezia, inclusiv in Bali", a anuntat guvernatorul Wayne Koster intr-un comunicat de presa.Turismul este principala sursa de venit pentru Bali iar restrictiile de calatorie impuse din cauza pandemiei au afectat economia locala. Peste sase milioane de turisti straini au vizitat insula Bali anul trecut, echivalentul unei treimi din numarul total de turisti straini care au vizitat Indonezia.In luna aprilie, guvernul de la Jakarta a avertizat ca pandemia ar putea sterge peste 10 miliarde de dolari din veniturile din turism ale Indoneziei in acest an, o prognoza care este posibil sa se inrautateasca avand in vedere ca se baza pe presupunerea ca in a doua jumatate a anului va avea loc o anumita relansare.Insula Bali este deschisa pentru turistii locali inca de la finele lunii iulie iar guvernatorul Wayan Koster a estimat ca 2.300-2.500 de turisti au venit in insula in fiecare zi. Autoritatile locale se vor concentra pe cresterea numarului de turisti indonezieni pentru a ajuta industria turismului si economia sa isi revina.