Accesul la internet in Myanmar a fost suspendat aproape in totalitate. Statul ar fi decis sa opreasca circulatia informatiilor

Violente in Myanmar

Aceste perturbari puternice "au inceput aproape de ora locala 01.00" (18.00 GMT), a precizat organizatia, care a adaugat ca internetul nu functioneaza decat la "14% din nivelul obisnuit". NetBlocks a spus ca ar fi vorba de o decizie a statului pentru a opri circulatia informatiilor.Anuntul survine in contextul in care armata a desfasurat trupe , existand temeri privind o represiune iminenta a miscarii de protest impotriva loviturii de stat.In acelasi timp, raportorul special al ONU pentru Myanmar, Tom Andrews, le-a atras atentia liderilor juntei militare, intr-o postare pe Twitter , ca "vor fi trasi la raspundere" in cazul unor violente.Anterior, mai multe ambasade occidentale din Myanmar au cerut armatei "sa nu recurga la violenta" impotriva manifestantilor care protesteaza impotriva loviturii de stat.Duminica, zeci de mii de persoane au iesit din nou in strada in Myanmar pentru a denunta lovitura de stat prin care guvernul civil condus de Aung San Suu Kyi a fost rasturnat la 1 februarie.