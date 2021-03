Cel putin 15 morti intr-un accident cu un SUV de opt locuri in care se aflau 27 de oameni

"Credem ca erau 27 de pasageri in vehiculul SUV care a lovit o semiremorca plina de pietris", a declarat Judy Cruz, responsabil pentru servicii de urgenta la centrul medical El Centro, langa granita mexicana.Potrivit acesteia, cel putin 14 pasageri au murit la locul accidentului si un altul dupa ce au fost transportati la spitalul, unde alte sase persoane au fost internate in camera de urgenta.Cel putin alte cinci victime ale coliziunii, care a avut loc in circumstante inca nedeterminate, au fost evacuate cu elicopterul spre alte spitale din regiune, a precizat Judy Cruz in cursul unei conferinte de presa pe internet.Potrivit unui membru al politiei autostrazii din California, Jack Sanchez, intervievat de USA Today, SUV-ul implicat in accident este un Ford Expedition, un model care, potrivit site-ului web al producatorului, poate transporta maximum opt pasageri.