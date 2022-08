Accident de autocar in Franta: 34 de pasageri raman internati. Ancheta continua

Treizeci si patru dintre pasagerii autocarului romanesc implicat in accidentul produs duminica in departamentul Var, in sud-estul Frantei, se afla in continuare internati in spitale din regiune, in timp ce ancheta autoritatilor franceze isi urmeaza cursul.

Pentru stabilirea cat mai exacta a imprejurarilor accidentului, marturiile pasagerilor vor fi importante. Ancheta jandarmeriei franceze continua, sub autoritatea parchetului din Draguignan, care va decide miercuri asupra unei eventuale urmariri judiciare, relateaza cotidianul francez Var-Matin.

"Pentru moment, tot ceea ce se putea face la nivelul constatarilor materiale a fost facut", a declarat procurorul Daniele Drouy-Ayral. Autocarul a fost sigilat, urmand sa fie supus unei expertize tehnice. Discurile cronotahografului, aparatul care inregistreaza viteza autovehiculului si timpul de condus al soferilor, au fost si ele confiscate.

Pe plan medico-legal, a fost efectuata autopsia fetitei decedate in varsta de un an si jumatate. Autopsia este singura care poate stabili cu certitudine o relatie de cauza-efect intre accident si decesul copilului.

"Preocuparea noastra este soarta tuturor victimelor, care, in majoritate, nu vorbesc franceza si care au fost repartizate la mai multe spitale. Avem nevoie de certitudine in ce priveste identitatile, adresele, starea de sanatate si incapacitatile lor", a declarat procurorul. In acest scop, Daniele Drouy-Ayral a solicitat sa ii fie pusi la dispozitie toti jandarmii avand competentele necesare, pentru a se efectua cat mai curand acest recensamant.

In ce priveste originea accidentului, expertiza tehnica urmeaza sa stabileasca daca explozia pneului din fata-stanga a fost cauza sau consecinta sa, mai noteaza Var-Matin.

