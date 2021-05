Pedeapsa primita de martorul unui grav accident de circulatie care a fotografiat scena cumplita: politistii l-au fortat sa priveasca cadavrele

Unul din martori a scos telefonul si a inceput sa faca poze la locul accidentului.Gestul sau nu a trecut neobservat: unul din politistii aflati la fata locului l-a obligat pe sofer sa coboare din masina sa priveasca trupurile neinsufletite, explicandu-i ca astfel de poze nu ar trebui sa fie pe mobilul lui.In zona impactului s-a produs un blocaj, iar unul din soferii opriti in coloana a vrut sa aiba amintiri, a scos telefonul si a inceput sa faca poze cu locul accidentului. Politistii care l-au vazut l-au scos din masina, l-au condus langa un trup neinsufletit acoperit cu o prelata si i-au explicat ca nu ar trebui sa aiba in telefon astfel de poze.Doua persoane au murit in urma accidentului, iar o a treia este in stare grava la spital.Fotograful risca si o amenda mare pentru gestul sau, potrivit legislatiei germane