Tragedie in Alpi. Un elicopter aflat intr-o misiune de salvare s-a prabusit, cinci persoane au murit

Pour sauver des vies, ils prennent tous les risques. Ce soir en Savoie, 3 membres du Secours aerien francais et 2 CRS Alpes ont succombe a un crash d'helicoptere. Une personne, blessee, se bat pour vivre. Soutien de la Nation aux familles, amis et collegues de ces heros francais. - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2020

Cei cinci pasageri aflati la bordul elicopterului au murit, iar pilotul a suferit rani grave in urma accidentului, potrivict BBC, citat de B1 Elicopterul Eurocopter EC135 este detinut de compania privata Service Aerien Francais, care este implicata in misiuni de salvare pe teritoriul Frantei. La bordul elicopterului se afla un echipaj de salvare aeriana care participa la o misiune de antrenament.Deocamdata, cauzele accidentului sunt neclare, insa este foarte probabil ca tragedia sa se fi petrecut din cauza conditiilor meteo nefavorabile.Alte trei elicoptere, cu 40 de salvatori, au fost trimise la locul accidentului, insa aparatele de zbor nu au reusit sa ajunga acolo din cauza cetii. Pilotul spravietuitor a fost astfel preluat de un echipaj de salvare care s-a deplasat pe jos.Ministrul francez de interne Gerald Darmanin a declarat ca va vizita locul incidentului miercuri, 9 decembrie.Un mesaj a venit si din partea presedintelui francez, Emmanuel Macron . Intr-o postare pe Twitter , liderul de la Paris si-a exprimat sustinerea fata de familiile "acestor eroi francezi"."Pentru a salva vieti, isi asuma toate riscurile. In aceasta seara, in Savoie, 3 membri ai Secours aerien si 2 ai CRS Alpes au murit in urma unui accident de elicopter. O persoana ranita se lupta pentru viata sa. Sprijin din partea natiunii pentru familiile, prietenii si colegii acestor eroi francezi", a transmis Emmanuel Macron.