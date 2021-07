Tren cu zeci de copii prabusit intr-un rau din Austria. Sinele erau acoperite cu radacini de copaci dupa o furtuna

Vagonul a cazut la patru metri peste terasament

Cel putin zece persoane sunt ranite, arata presa internationala.Tragedia s-a produs cu o zi inaintea vacantei scolare, in provincia Salzburg.Potrivit autoritatilor locale, accidentul a survenit la putin timp dupa orele 07:00 (05:00 GMT), langa Kendlbruck.Un vagon al unui tren regional a cazut aproximativ 4 metri peste terasamentul raului Mur si s-a oprit in apele lui, potrivit postului public austriac ORF.Potrivit serviciului pentru situatii de urgenta, sinele de tren erau acoperite cu radacini sau ceva similar dupa o furtuna.Majoritatea celor 50 de pasageri erau copii sau tineri, care se duceau in orasul Tamsweg, importanta destinatie pentru elevii din regiunile invecinate.