VIDEO Soferul care a cauzat un accident feroviar soldat cu 51 de morti in Taiwan si-a cerut scuze cu ochii in lacrimi

Potrivit autoritatilor, coliziunea de vineri, 2 aprilie, in care au murit cel putin 51 de persoane si alte 190 au fost ranite, a fost cauzata de un utilaj de santier care, dupa ce a alunecat de pe o panta, a izbit un tren ce transporta in jur de 500 de pasageri si care tocmai intra intr-un tunel.Un francez si un american se numara printre cetatenii straini morti in accident, potrivit autoritatilor, cea mai tanara victima fiind de numai patru ani.Anchetatorii estimeaza ca Taroko Express a fost lovit de camion pe calea ferata, cu cateva secunde inainte de a intra in tunel.Soferul camionului care, potrivit autoritatilor feroviare, pare sa nu fi tras corect frana de mana, a fost pus in libertate sub cautiune, dupa ce a fost interogat de magistrati care i-au interzis sa paraseasca Taiwanul in asteptarea unei anchete mai aprofundate.Insa mass-media taiwaneze au anuntat duminica aceasta ca el a fost arestat preventiv ca sa nu paraseasca tara si ca in trecut barbatul fusese condamnat pentru fabricatie de acte false.Lee Yi-hsiang a dat citire duminica, in fata mass-media, unui comunicat prin care si-a exprimat intr-un mod extrem de emotionat remuscarile. "Sunt plin de remuscari si as vrea sa exprim scuzele mele cele mai sincere", a declarat el, cu vocea tremurand de emotie. "Voi coopera la ancheta politiei si Parchetului, pentru a-mi asuma raspunderea", a adaugat el.Lee, 49 de ani, facea parte dintr-o echipa ce inspecteaza regulat linia feroviara din estul Taiwanului.Accidentul a avut loc in prima zi a sarbatorii anuale a "Curatarii si maturarii Mormintelor" (Festivalul Qingming sau Ching Ming), care dureaza un weekend intreg si in timpul careia drumurile si caile ferate din Taiwan sunt in general aglomerate. In aceasta perioada, locuitorii se intorc in general in satele lor natale pentru a curata mormintele apropiatilor si a face ofrande.Linia ferata orientala a Taiwanului este o atractie turistica foarte apreciata, situata de-a lungul litoralului, o regiune cu peisaj impresionant. Cu numeroase tuneluri si poduri, ea serpuieste prin muntii impunatori si prin trecatori adanci, inainte de a cobori in valea Huadong.Drapelele au fost coborate in berna sambata in Taiwan si vor ramane astfel timp de trei zile.