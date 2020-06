Accidentul in care a murit Kobe Bryant: din cauza cetii dense, pilotul credea ca elicopterul urca, desi acesta cobora

Ziare.

Ara Zobayan le-a spus controlorilor de traffic aerian ca elicopterul urca pentru a trece dincolo de nori, desi de fapt aparatul cobora si apoi imediat s-a prabusit, a precizat National Transportation Safety Board (NTSB).NTSB, care inca nu a prezentat raportul final cu privire la accident, a mentionat ca pilotii pot ajunge sa fie dezorientati in ceea ce priveste altitudinea si viteza atunci cand nu mai pot vedea cerul sau solul.Un oficial NTSB a declarat in zilele de dupa accident ca norii si ceata care au cauzat o vizivilitate limitata probabil vor fi elementul cheie al anchetei.In februarie, anchetatorii au anuntat ca nu s-au descoperit elemente care sa arate ca a existat o defectiune semnificativa a elicopterului, care sa explice accidentul.Fostul baschetbalist Kobe Bryant, fiica lui de 13 ani, Gianna, si alte sapte persoane au incetat din viata, la 26 ianuarie, dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit langa Calabasas, o localitate aflata la 50 de kilometri nord-vest de Los Angeles.In afara pilotului Ara Zobayan, a lui Kobe Bryant si a fiicei fostului baschetablist, Gianna, in aparat se mai aflau John Altobelli, antrenor al echipei de baseball Orange Coast College, sotia lui, Keri, fiica lor, Alyssa, care juca la aceeasi echipa de baschet cu Gianna, Payton Chester, o alta jucatoare de baschet, impreuna cu mama ei, Sarah Chester, si Christina Mauser, antrenoare de baschet feminin.