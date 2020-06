Acord de doua miliarde de dolari pentru un vaccin impotriva COVID-19

Ziare.

com

Acordul intareste pozitia Sanofi pe o piata angajata intr-o cursa frenetica de gasire a unui vaccin sigur si eficace impotriva bolii provocate de coronavirus, care a ucis peste 472.000 de oameni la nivel mondial.Companiile au anuntat ca isi vor extinde parteneriatul pentru dezvoltarea unei game largi de vaccinuri de tipul mRNA (acid ribonucleic mesager). Aceasta tehnologie, care este un domeniu al expertizei Translate Bio, cere celulelor sa produca peoteine specifice care declanseaza o reactie imuna la boala.Actiunile Translate Bio au crescut la bursa Nasdaq cu pana la 66%, fiind tranzactionate ulterior in urcare cu 41% fata de ziua precedenta si cu 190% in acest an.Actiunile Sanofi au fost in stagnare marti, la 93 de euro pe unitate.In urma acordului, Sanofi va detine o participatie de 7,2% la Translate Bio si dreptul exclusiv, la nivel mondial, de a dezvolta, produce si comercializa vaccinuri pentru boli infectioase, utilizand tehnologia companiei americane.Acordul asigura o noua validare a abordarii mRNA pentru vaccinuri si tratamente, care este folosita si de alte grupuri de biotehnologie, intre care BioNTech, Moderna si Curevac.Sanofi anticipeaza ca vaccinul sau candidat mRNA pentru COVID-19 va intra in studii clinice pana la sfarsitul acestui an si ca, daca va avea succes, va obtine acordul autoritatilor de reglementare in a doua jumatate a anului 2021.Compania a anuntat intr-un comunicat ca va putea livra anual intre 90 de milioane si 360 de milioane de doze de vaccin."Ne aflam in teste pre-clinice. Ceea ce facem acum este sa stabilim care va fi doza de vaccin", a declarat directorul general al Translate Bio, Ronald Renaud."Vom testa o serie de doze si care ne va oferi cele mai bune date de imunogenitate si neutralitate, combinate cu cea mai buna siguranta, va fi doza cu care vom merge mai departe", a explicat Renaud.Sanofi lucreaza si la un alt vaccin pentru COVID-19, impreuna cu compania britanica GlaxoSmithKline, pentru care doreste sa obtina aprobate in prima jumatate a anului viitor.Translate Bio va primi un avans de 435 de milioane de dolari de la Sanofi, format dintr-o suma in numerar de 300 de milioane de dolari si o investitie in actiuni comune de 125 de milioane de dolari prin intermediul unui plasament privat, la pretul de 25,59 dolari pe actiune, reprezentand o prima de 57,6% fata de pretul titlurilor de la inchiderea tranzactiilor de luni, de 16,24 dolari pe actiune.Compania americana va mai avea dreptul la alte plati, de pana la 1,9 miliarde de dolari, potrivit celor doua companii.In urma acordului, Sanofi devine al patrulea mare actionar al Translate Bio, arata datele Refinitiv.Luna trecuta, Sanofi a vandut o participatie de 20,6% detinuta la partenerul american Regeneron, pentru peste 11 miliarde de dolari, anuntand ca va folosi banii pentru inovatii si dezvoltare.