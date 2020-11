Acord de incetare a focului intre Armenia si Azerbaidjan. Pacea "incredibil de dureroasa" pentru Armenia, incheiata sub obladuirea Rusiei

''La 9 noiembrie, presedintele Azerbaidjanului (Ilham) Aliev, premierul Armeniei (Nikol) Pashinyan si presedintele Federatiei Ruse au semnat o declaratie anuntand o incetare a focului total si incetarea tuturor actiunilor militare in zona de conflict din Nagorno-Karabah'', a anuntat presedintele rus Vladimir Putin , potrivit unui comunicat publicat in noaptea de luni spre marti.Potrivit lui, beligerantii isi pastreaza in baza acestui acestui acord, care a intrat in vigoare luni la 21:00 GMT, ''pozitiile pe care le ocupa''.Presedintele azer Ilham Aliev a salutat o ''capitulare'' a Armeniei.''Am spus ca ii vom alunga pe (armeni) de pe pamantul nostru ca pe niste caini si am facut-o'', a afirmat presedintele azer, calificandu-l pe premierul armean drept ''las'' pentru ca nu a semnat declaratia comuna in fata camerelor.Intr-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook , premierul armean a spus anterior ca ''a semnat o declaratie cu presedintii Rusiei si Azerbaidjanului privind incetarea razboiului in Karabah''. El a calificat aceasta initiativa drept ''incredibil de dureroasa pentru mine si poporul nostru''."Am luat aceasta decizie (de a semna acordul) dupa o analiza aprofundata a situatiei militare", a scris de asemenea Pashinyan pe Facebook, referindu-se la ofensiva fortelor azere.La scurt timp dupa anuntarea acordului, mii de manifestanti furiosi s-au adunat in fata sediului guvernului armean si sute dintre ei au ajuns in incinta, spargand ferestre si jefuind birouri, inclusiv o sala de consiliu, potrivit unui jurnalist AFP prezent la fata locului.''Nikol este un tradator'', au scandat manifestantii.Separatistii armeni si fortele azere se lupta de la sfarsitul lunii septembrie pentru controlul asupra Nagorno-Karabah, regiune separatista azera sprijinita de Armenia. Conflictul s-a soldat cu cel putin 1.300 de morti din 27 septembrie, potrivit unor bilanturi partiale. Azerbaidjanul nu a anuntat niciodata pierderi militare.