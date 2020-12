Acordul comercial al Marii Britanii cu UE a fost aprobat

Principalele puncte de divergenta

Acordul UE-Londra privind relatiile post- Brexit a fost aprobat cu 521 de voturi pentru si 73 de voturi impotriva.Textul legii va fi trimis acum Camerei Lorzilor pentru a fi dezbatut si supus la vot, inainte de a deveni lege in mod oficial. Rezultatul votului din Camera Lorzilor este asteptat miercuri seara tarziu.La 24 decembrie, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , si premierul britanic Boris Johnson au anuntat convenirea unui acord privind relatiile viitoare intre Londra si UE, cu numai o saptamana inaintea incheierii perioadei de tranzitie. Regatul Unit, care a parasit oficial Uniunea Europeana in 31 ianuarie 2020, va abandona definitiv piata unica si uniunea vamala ale UE la 31 decembrie.Daca nu s-ar fi ajuns la un acord, schimburile comerciale intre UE si Londra ar fi fost guvernate de la 1 ianuarie 2021 de regulile Organizatiei Mondiale a Comertului, ceea ce ar fi insemnat introducerea de taxe vamale si cote, cu riscul unui nou soc pentru economiile deja fragilizate de criza sanitara cauzata de COVID-19.Principalele puncte de divergenta care au impiedicat luni de zile ajungerea la un acord comercial intre UE si Regatul Unit au fost regulile privind concurenta solicitate de UE (care sa nu permita o concurenta neloiala din partea companiilor britanice), reglementarea diferendelor si accesul pescarilor europeni in apele britanice.