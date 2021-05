Un actor cunoscut pentru franciza "Fantastic Beasts" a fost condamnat la inchisoare pentru agresiuni sexuale

Guthrie, 33 de ani, a fost acuzat ca a agresat sexual o femeie intr-un apartament din Glasgow, Scotia, in septembrie 2017. O invinuire negata de actor, care a fost vazut si in serialul Netflix "The English Game" si filmul "Dunkirk" de Christopher Nolan. El a precizat ca nu a facut decat "sa ajute" o femeie care parea a fi bolnava.Insa, ADN-ul actorului a fost gasit pe lenjeria intima a victimei. El a fost gasit vinovat la capatul unui proces de patru zile si a fost inscris in registrul delicventilor sexuali din Scotia pe o durata nedeterminata."Tribunalul trebuie sa demonstreze ca femeile pot fi protejate in caz de abuzuri sexuale", i-a spus actorului seriful Tom Hughes, in timpul procesului. "Infractiunea de care sunteti vinovat a cauzat un adevarat stres acestei tinere. Ea nu se simtea bine si crede ca i-a fost pus ceva in pahar in acea noapte".