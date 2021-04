Actor de la Hollywood arestat pentru o frauda de 690 milioane de dolari

Acesta pretindea ca achizitioneaza drepturile regionale de distributie a unor filme pe care le-ar fi revandut apoi unor difuzori importanti precum Netflix sau HBO pentru distribuirea in America Latina, explica procuratura din California intr-un comunicat.Actorul si-a organizat compania, denumita 1inMM Capital, intr-un sistem piramidal Ponzi, o schema frauduloasa prin care a folosit banii unora pentru a-i plati pe altii.Si-a finantat un stil de viata luxos, astfel. Printre altele, a cumparat o resedinta in Beverlywood pentru suma de 6 milioane de dolari, a subliniat procuratura.Prin aceasta schema Ponzi, Horwitz a obtinut pana la 690 de milioane dolari de la victimele carora le-a promis o rentabilitate a investitiei de 35%, potrivit Comisiei pentru Bursa si Valori Mobiliare din SUA.Escrocheria vizeaza circa 227 milioane de dolari, care nu au fost inca rambursati.Actorul, care a aparut recent in thrillere si filme de groaza precum "Trespassers", risca o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare.