Un celebru actor de la Hoollywood, desemnat personalitatea care poate apara omenirea de o invazie extraterestra: "Sunt gata sa servesc"

Amuzat de acest rezultat, actorul a avut o reactie pe Twitter : "Multumesc persoanelor care mi-au acordat incredere. Sunt gata sa servesc", a scris el.Acest studiu a fost realizat in Marea Britanie pe un esantion de 2.000 de adulti.Daca Schwarzenegger se afla pe primul loc, Will Smith, vanator de extraterestri in "Men in Black", s-a clasat pe locul secund, iar naturalistul David Attenborough pe trei.Au fost alesi si Bruce Willis - care deja a salvat umanitatea in "Armageddon" - si Tom Cruise, pe locurile patru, respectiv cinci.Harrison Ford - eroul galactic din "Star Wars", Sigourney Weaver din saga "Alien", Gillian Anderson, partenera lui Fox Mulder in "X-Files" figureaza de asemenea in clasamentul in care Donald Trump se afla pe locul opt, mult in fata lui Joe Biden , al 20-lea. Arnold Schwarzenegger este o alegere excelenta pentru a face fata unei invazii extraterestre, stiind ca nu este doar un erou al filmelor de actiune, dar a fost si guvernator al Californiei", a declarat intr-un comunicat un purtator de cuvant al canalului de televiziune BLAZE, care a comandat studiul. "Este totusi ingrijorator ca atatea celebritati care au avut o experienta extraterestra fictiva sunt considerate cele mai bune in detrimentul liderilor mondiali actuali".