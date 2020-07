Actorii americani scapa de carantina. Nu vor sta in izolare daca merg in Regatul Unit

Ministrul britanic al Culturii Oliver Dowden a declarat ca aceasta exceptie se va aplica productiei de filme precum "Mission Impossible 7", "The Batman", "Animale fantastice 3" si seria Netflix "The Witcher".Dowden a spus ca a discutat cu Tom Cruise, starul din "Mission Impossible 7" a carui productie ar trebuie sa fie reluata in septembrie dupa ce a fost oprita in februarie."Persoanele in cauza vor fi nevoite sa ramana timp de paisprezece zile intr-o "bula" la locul lor de cazare si filmare", a precizat el. "Speram ca industria isi va reveni. Iar sctirea de o perioada de carantina un numar limitat de persoane esentiale la filmare face parte din angajamentul nostru de a manui camerele in siguranta".Anuntul lui Dowden intervine dupa publicarea recomandarilor autoritatilor sanitare de aplicat pe platourile de filmare, in special distantarea fizica si masurarea temperaturii.Vestea a fost salutata de Ben Roberts, director general al British Film Institute. "Filmele si televiziunea raporteaza 9,9 miliarde de lire sterline din economia Regatului Unit", a declarat el. A relua productia cat mai rapid posibil va ajuta industria noastra si pe cei 77.000 de angajati sa contribuie la refacerea economiei".Vineri, guvernul britanic a anuntat primele exceptii de la regimul de carantina, care se refera la cei sositi din Germania, Franta, Spania sau italia pana la 10 iulie.