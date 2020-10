Actorul american Jeff Bridges a anuntat ca sufera de limfom: "Multumesc pentru rugaciunile si urarile voastre de bine"

"Am fost diagnosticat cu limfom. Desi este o boala grava, ma simt norocos ca am alaturi o mare echipa de medici, iar pronosticul este bun", a dezvaluit actorul american pe contul sau de Twitter Jeff Bridges, de sapte ori nominalizat la Oscar si castigator al premiului Academiei de film americane pentru cel mai bun actor pentru interpretarea sa din filmul "Crazy Heart" in 2010, a spus ca va incepe tratamentul in curand si ii va tine la curent pe fani cu informatii despre recuperarea sa.Actorul american, in varsta de 70 de ani, a profitat de ocazie si pentru a-i indemna pe compatriotii lui sa mearga la vot la alegerile prezidentiale din Statele Unite, care vor avea loc pe 3 noiembrie."Multumesc pentru rugaciunile si urarile voastre de bine. Si, cat timp ma bucur de atentia voastra, va amintesc sa mergeti sa votati. Pentru ca suntem impreuna in toate acestea", a adaugat el.Limfomul este un tip de cancer care afecteaza sistemul imunitar responsabil de combaterea agentilor infectiosi care ataca organismul.Exista mai multe tipuri de limfom, cel mai frecvent intalnit este cel cunoscut drept boala Hodgkin, insa actorul american nu a oferit alte detalii despre diagnosticul sau.Jeff Bridges, nascut la Los Angeles, in 1949, este un veteran al marelui ecran, care si-a facut debutul pe marile ecrane la inceputul anilor 1970.Printre rolurile sale memorabile se afla si personajul The Dude din filmul cult "The Big Lebowski", regizat de fratii Coen. "The Last Picture Show", "Iron Man", "Thunderbolt and Lightfoot", "Starman", "The Fabulous Baker Boys", "The Fisher King" si "True Grit" sunt alte titluri care figureaza in filmografia sa.Casatorit din 1977 cu Susan Bridges si fiu al actorilor Lloyd Bridges si Dorothy Bridges, starul american este cunoscut si pentru incursiunile sale in alte arte, precum muzica si fotografia.