Actorul japonez Haruma Miura, cunoscut din filmele "Attack on Titan", a murit la varsta de 30 de ani

El a fost gasit sambata in casa lui din Tokyo si decesul a fost declarat la spital. Anchetatorii sunt de parere ca Miura s-a sinucis, insa cauza mortii nu a fost confirmata oficial, potrivit The Hollywood Reporter.Haruma Miura si-a inceput cariera in 1997, in televiziune, iar primul rol principal l-a primit in 2006, in filmul "Catch a Wave". A mai jucat in "Kimi ni Todoke" (2010), "Tokyo Park" (2011), doua filme "Attack on Titan" si "Little Nights, Little Love" (2019).Pentru rolul din "The Fighter Pilot", el a primit in 2013 o nominalizare la premiile Academiei japoneze de film.Miura era si actor de teatru. Intre altele, a jucat in adaptarea "Kinky Boots", in 2016, rol care i-a adus Haruko Sugimara Award.Recent, si-a inceput cariera muzicala. Anul trecut a lansat single-ul "Fight For Your Heart".Cel mai recent proiect al lui, "The Confidence Man JP: The Movie 2", va fi lansat in Japonia pe 23 iulie.