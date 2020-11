Actorul Joseph Gordon-Levitt si-a rugat fanii sa-i trimita poze frumoase din Romania. Ce proiect pregateste artistul de la Hollywood

"Facem arta cu toate culorile frumoase ale Romaniei", a scris actorul in descrierea proiectului de pe platforma Hitrecord. El si-a indemnat fanii sa-i trimita alte poze spectaculoase din tara noastra si a oferit exemplu o poza cu Castelul Peles.Proiectul hitRECord.org este o companie de productie de colaborare online. Potrivit siteu-lui hitRECord.org "vom crea si dezvolta arta si mass-media aici, pe site-ul nostru, vom folosi pozitia mea in industria de divertisment traditional pentru a transforma acea creativitate in bani si apoi impartasim orice profit cu artistii ce vor contribui". Gordon-Levitt a detinut hitRECord.org din 2004 cand a gazduit sase clipuri video si filme de scurt metraj.Citeste si: Sophia Loren spulbera un mit hollywoodian. Actorul Cary Grant nu a cerut-o niciodata in casatorie Citeste si: FOTO Cum arata actorul Dwayne "The Rock" Johnson in copilarie. Avea 11 ani si visa la o cariera in wrestling