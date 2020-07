Actorul Nick Cannon a prezentat scuze pentru comentariile antisemite. Reteaua Fox il sprijina in continuare

Reteaua Fox a anuntat ca il mentine pe Cannon prezentator dupa ce el a publicat online mesajul in care prezinta scuze."Cand am aflat despre interviul lui Nick Cannon cu Richard Griffin de pe YouTube, am inceput imediat sa discutam cu Nick. Regreta ca cele spuse de el au fost nepotrivite si ca, din neglijenta, au promovat ura. Asta a fost important pentru noi sa vedem. El s-a scuzat sincer", a transmis Fox intr-un comunicat.Acum este momentul pentru dialog, au mai spus reprezentantii retelei, care au precizat ca il vor sprijini pe Nick Cannon."Fox condamna toate formele de ura directionata spre orice comunitate si va combate fanatismul de orice fel".Cannon, care prezinta si este producator executiv al "The Masked Singer" de la debutul emisiunii, in ianuarie 2019, a publicat scuze la o zi dupa ce ViacomCBS a incheiat colaborarea cu el, care cuprindea serialul "Wild 'n Out" de la MTV.In episodul Cannon's Class din 30 iunie, prezentatorul l-a intervievat pe rapperul Professor Griff (Richard Griffin), care a parasit grupul Public Enemy in 1989 dupa ce a spus ca evreii sunt "vicleni".Griff a sustinut in fata lui Cannon ca se referea la evreii care controleaza presa: "Sunt urat acum pentru ca am spus adevarul". Cannon i-a replicat: "Tu vorbesti despre fapte".Cannon a mai spus ca persoanele de culoare sunt "devarati evrei" si a vorbit despre teorii ale conspiratiei antisemite, implicand familia Rotschild.ViacomCBS a transmis ca episodul "a promovat discursul instigator la ura si a raspandit teorii ale conspiratiei antisemite".In scuzele prezentate miercuri seara, Cannon a spus ca se simte "rusinat" pentru afirmatiile facute si ca mai are multe de invatat.Nick Cannon, care a fost casatorit cu Mariah Carey din 2008 pana in 2016, a gazduit " America 's Got Talent" la NBC din 2009 pana in 2016 si in luna septembrie a acestui an urmeaza sa lanseze la Fox un show intitulat "Celebrity Call Center". El este si DJ-ul matinalului de la KPWR din Los Angeles.