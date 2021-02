Actrita Ashley Judd a fost spitalizata dupa o accidentare "catastrofica". Ea a suferit o fractura deschisa in timpul unei drumetii

Judd se recupereaza, in prezent, intr-un spital din Africa de Sud, dupa ce risca sa isi piarda piciorul, a spus ea intr-o discutie online cu un editor al New York Times.Judd a povestit ca, in timpul unei drumetii incepute inainte de rasarit nu a vazut un copac cazut, s-a impiedicat de el si a suferit o fractura deschisa. Judd a descris experienta ca "incredibil de chinuitoare". A asteptat cinci ore intinsa pe pamant pana sa fie dusa la spital, apoi si-a sustinut partea de sus a tibiei sase ore in timpul unui drum cu motocicleta."Diferenta dintre mine si o persoana din Congo este asigurarea in caz de dezastru, care mi-a permis ca, la 55 de ore dupa accident, sa ajung pe o masa de operatie in Africa de Sud", a spus ea de pe patul de spital.Actrita si activista viziteaza in mod regulat Congo si a explicat, intr-o postare pe Instagram ca, desi este obisnuita cu zona, "accidente au loc".