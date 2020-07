Actrita din serialul "Glee", disparuta in timpul unei plimbari pe un lac din California. Fiul ei a fost gasit singur in barca

Rivera, in varsta de 33 de ani, a inchiriat miercuri dupa-amiaza o barca pentru a face o plimbare pe lacul Piru, aflat la nord-vest de Los Angeles, au precizat autoritatile.Copilul, care nu a fost ranit, le-a spus politistilor ca a inotat impreuna cu mama lui, insa ea nu a revenit la barca.Operatiunea de cautare este in desfasurare. Sunt folosite elicoptere, drone si o echipa de scafandri.Naya Rivera este cunoscuta pentru rolul Santana Lopez din serialul "Glee", pe care l-a interpretat intre anii 2009 si 2015 si care i-a adus nominalizari la Screen Actors Guild Awards, Grammy si Teen Choice Awards. Ea a mai jucat in "Devious Maids" si "Step Up: High Water".