Actrita Kate Winslet, recompensata cu un trofeu onorific la Toronto Film Festival 2020

Actrita engleza Kate Winslet, cunoscuta pentru roluri din filme ca "The Reader", pentru care a primit un premiu Oscar , "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" si "Titanic", va fi recompensata cu un trofeu onorific la Toronto Film Festival 2020.Ea va primi Tribute Actor Award pe 15 septembrie, in carul unei gale online."Prezenta stralucita si irezistibila a lui Kate pe ecran continua sa captiveze, distreze si sa inspire spectatorii si actorii deopotriva", a transmis joi, intr-un comunicat, Joana Vicente, director executiv si co-presedinte al TIFF.Din cauza pandemiei provocate de SARS-CoV-2, cea de-a 45-a editie a Festivalului International de Film de la Toronto va fi o combinatie de proiectii in sali si evenimente virtuale, ce vor avea loc intre 10 si 19 septembrie.TIFF va lansa si o platforma digitala care va gazdui proiectii, discutii si evenimente speciale.Din lineup-ul de anul acesta fac parte "Another Round", de Thomas Vinterberg, "Concrete Cowboys", adaptare a romanului "Ghetto Cowboy" realizata de regizorul Ricky Staub, "Bruised", debutul in regie al actritei Halle Berry, si "True Mothers", regizat de Naomi Kawase.