Actrita Lori Loughlin a inceput ispasirea pedepsei cu inchisoarea, dupa condamnarea in scandalul "Varsity Blues"

Starul din "Full House" s-a predat autoritatilor de la Federal Correctional Institution din Dublin, California, mai devreme de data limita impusa de judecatorul care a condamnat-o, 19 noiembrie.Aceasta este aceeasi inchisoare unde a petrecut 11 zile, in luna octombrie a anului trecut, actrita Felicity Huffman, condamnata in acelasi dosar. Huffman, cunoscuta din "Transamerica" si "Desperate Housewives", s-a supus regulilor generale impuse detinutelor. Este asteptat ca Loughlin sa urmeze aceleasi reguli.In prezent, vizitele in penitenciare nu sunt permise, din cauza pandemiei. Loughlin, care a primit de la Bureau of Prisons numarul 77827-112, a fost obligata sa plateasca si o amenda de 150.000 de dolari si sa efectueze 100 de ore de munca in folosul comunitatii odata ce va fi eliberata. Ea va sta 2 luni in spatele gratiilor pentru ca pedepsele de mai putin de un an nu beneficiaza de reducerea perioadei pentru buna purtare.Huffman a fost eliberata dupa a 11-a zi dintre cele 14 pe care trebuia sa le execute. A fost eliberata intr-o vineri, aceasta fiind politica pentru detinutii care sunt programati sa fie eliberati la o data de weekend.Loughlin, in varsta de 56 de ani, si sotul ei, designerul Mossimo Giannulli, in varsta de 57 de ani, au recunoscut anul acesta in luna mai ca au platit 500.000 de dolari lui Rick Singer si Key Worldwide Foundation pentru a le include pe fiicele lor, Olivia Jade, in varsta de 20 de ani, si Isabella Rose, in varsta de 21 de ani, intre recruti pentru echipa de canotaj University of Southern California. Niciuna dintre fete nu practica acest sport.Giannulli a primit o pedeapsa de 5 luni de inchisoare. E obligat sa plateasca o amenda de 250.000 de dolari si sa efectueze 250 de ore de munca in folosul comunitatii.Cuplul se numara intre cele 57 de persoane puse sub acuzare in scandalul denumit de FBI "Varsity Blues".