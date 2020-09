Actrita si cantareata Selena Gomez cere Facebook sa ia atitudine privind dezinformarea si raspandirea discursului alimentat de ura

Gomez, al carei cont de Instagram este urmarit de 193 de milioane de utilizatori, iar pe Facebook are peste 77 de milioane de fani, a publicat mesajul pe Instagram Stories, scrie The Hollywood Reporter.Ea s-a adresat lui Zuckerberg, co-fondator si CEO al companiei, si lui Sandberg, chief operating officer: "Facebook si Instagram sunt folosite pentru a raspandi ura, dezinformarea, rasismul si fanatismul".Mesajul ei a venit la doua zile dupa ce numeroase vedete, intre care Kim Kardashian, Mark Ruffalo si Naomi Campbell , au decis ca pentru o zi sa isi "inghete" conturile de pe cele doua platforme, in semn de sprijin pentru campania #StopHateforProfit."Fac apel la amandoi sa ne ajutati sa oprim asta. Va rog sa inchideti grupuri si conturi concentrate pe raspandirea violentei discursului alimentat de ura si pe dezinformare. Viitorul nostru depinde de asta", a mai scris Gomez. "Nu ne putem permite sa avem dezinformare legat de vot. Trebuie sa existe verificare de date si tragere la raspundere. Sper sa imi raspundeti curand".Facebook nu a comentat deocamdata.Selena Gomez, nascuta pe 22 iulie 1992, in Texas, a devenit celebra inca din adolescenta, cand a jucat in serialul "Wizards of Waverly Place" (2007 - 2012), difuzat de Disney Channel. La sfarsitul lunii august 2016, a anuntat ca va lua o pauza in cariera pe termen nedefinit, pentru a-si reveni dupa o perioada dificila, marcata de atacuri de panica si depresie, ce ar putea fi efectele secundare ale maladiei lupus cu care a fost diagnosticata in 2014. Artista a anulat, de asemenea, jumatate din turneul ei "Stars Dance", in 2014, dupa acel diagnostic. A mai lansat albumele de studio - "Stars Dance" (2013) si "Revival" (2015).Recent, a jucat in regia unora ca Woody Allen ("A Rainy Day in New York") si Jim Jarmusch ("The Dead Don't Die") si a anuntat lansarea unei linii de produse cosmetice.