Atentatul antiisraelian din Bulgaria in 2012: Cei doi acuzati au fost condamnati la inchisoare pe viata

In acest atac au fost ucisi cinci pasageri israelieni pe aeroportul din Burgas (oras pe coasta Marii Negre in Bulgaria), precum si soferul bulgar. Presupusul detinator al bombei, un tanar franco-libanez de 23 de ani, a fost de asemenea ucis in explozie.Treizeci si opt de persoane au fost ranite.Tribunalul special din Sofia a constatat ca Meliad Farah, in varsta de 39 de ani, si Hassan El Hajj Hassan, 32 de ani, primul cetatean australian iar al doilea cetatean canadian de origine libaneza, sunt vinovati de implicare in calitate de complici in atacul din 18 iulie 2012.Elementele adunate de ancheta au convins Uniunea Europeana sa includa in iulie 2013 aripa armata a Hezbollah pe lista sa neagra de organizatii teroriste. Statele Unite considera de ani de zile Hezbollahul un "grup terorist strain".Cei doi barbati au parasit Bulgaria in seara atacului si nu au fost gasiti, in ciuda cooperarii juridice internationale.Ei au fost inclusi pe lista neagra antiterorista a SUA in 2015. Posibilele lor active au fost inghetate in Statele Unite, unde orice comert cu acestia este interzis persoanelor juridice si fizice.Washingtonul a estimat atunci ca Ferah si Hassan se aflau probabil in Liban