SUA acuza China de "incalcare flagranta" a obligatiei de a impune sanctiuni Coreii de Nord

Subsecretarul adjunct pentru Coreea de Nord , Alex Wong, a acuzat China ca incearca sa anuleze regimul sanctiunilor impus de Natiunile Unite, care au rolul sa determine Coreea de Nord sa renunte la armele nucleare. El a avertizat cu impunerea de noi sanctiuni unor persoane si entitati din China.Wong a spus ca China a continuat sa gazduiasca cel putin 20.000 de muncitori nord-coreeni, incalcand interdictiile Natiunilor Unite, si ca in ultimul an Statele Unite au observat nave care transportau carbune si alte bunuri sanctionate din Coreea de Nord in China, in 555 de ocazii separate."In niciuna dintre aceste ocazii autoritatile chineze nu au intervenit pentru a opri aceste importuri ilicite", a declarat Wong Centrului pentru Studii Internationale si Strategice din Washington Acesta a mai spus ca China gazduieste cel putin doua duzini de reprezentanti nord-coreeni care au legatura cu programele de armament ale Phenianului sau cu banci, in timp ce firme chineze au continuat sa faca afaceri cu entitati sanctionate de Natiunile Unite, care au roluri majore in programele respective.China afirma ca respecta sanctiunile Natiunilor Unite impotriva Coreii de Nord, dar si-a exprimat speranta, alaturi de Rusia , ca relaxarea sanctiunilor ar putea contribui la deblocarea negocierilor dintre Phenian si Washinton in domeniul nuclear.Wong a spus ca Departamentul de Stat lanseaza un site unde oamenii pot oferi informatii despre incalcarea sanctiunilor impotriva Coreii de Nord, in schimbul a pana la 5 milioane de dolari.Acesta a avertizat ca vor fi aplicate noi sanctiuni pentru cei care nu respecta embargoul.