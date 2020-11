Afirmatiile prin care Trump a incercat sa submineze legitimitatea alegerilor, dezmintite. Candidatul republican a lansat mai multe acuzatii la adresa democratilor

"Avem atat de multe dovezi"

Acuzatiile sunt nefondate, demonstreaza o analiza realizata de jurnalistii The Guardian si Associated Press, inclusiv afirmatiile potrivit carorain Pennsylvania si Detroit s-a incercat blocarea accesului observatorilor republicani in sectiile de votare. In urma acestor acuzatii, presedintele nu a oferit sansa jurnalistilor sa puna intrebari.Ziare.com reda analiza acuzatiilor lansate de Trump, realizata de jurnalistii The Guardian si Associated Press.Trump: "Auzim povesti de groaza...Credem ca vor fi multe litigii, deoarece avem atat de multe dovezi."Faptele: Trump nu a oferit nicio dovada a unor probleme sistemice in procesul de votare sau de numarare. De fapt, procesul de numarare a buletinelor de vot in intreaga tara a functionat fara probleme in cea mai mare parte, chiar si cu SUA in pragul pandemiei coronavirusului.Trump: "In Pennsylvania, partizanii democratilor au permis ca buletinele de vot din stat sa fie primite la trei zile dupa alegeri si le numara pe cele fara timbru sau fara orice fel de identificare".Faptele: Curtea suprema de stat, nu "partizanii democratilor", a ordonat ca buletinele de vot completate inainte de sfarsitul zilei alegerilor sa poata fi primite cu o intarziere de trei zile si sa fie inca numarate. Curtea suprema a SUA a examinat cazul si nu s-a impotrivit termenului de trei zile, dar ar putea revizui situatia ulterior. O serie de alte state au facut, de asemenea, ajustari pentru buletinele de vot suplimentare trimise prin posta.Trump: "Democratii din Pennsylvania s-au dus la curtea suprema de stat pentru a incerca sa-i interzica pe observatorii nostri electorali ... Nu vor pe nimeni acolo. Nu vor sa fie urmariti in timp ce numara buletinele de vot ".Faptele: Afirmatia este falsa. Nimeni nu a incercat sa interzica supravegherea sondajelor, iar democratii nu au incercat sa ii opreasca pe reprezentantii republicanilor sa observe procesul electoral.Trump: "Campaniei noastre i s-a refuzat accesul pentru observarea procesului de numarare in Detroit".Faptele: Afirmatia este falsa. Buletinele de vot ale persoanelor absente au fost numarate la un sediu de conventii din centrul orasului, unde au fost infiintate 134 de tablouri de numarare. Fiecarui partid i s-a permis detasarea unui observator per tablou, a declarat secretarul orasului, Janice Winfrey. Aceasta nu detine informatii despre eliminarea vreunui observator republican, insa a mentionat ca unii dintre acestia au fost "foarte agresivi, incercand sa-i intimideze pe cei care lucrau si procesau sondajele".Mark Brewer, fost presedinte al partidului democratic din Michigan, a declarat ca a fost prezent in sediul de conventii si ca accesul a fost interzis pentru unii reprezentanti ai ambelor partide, la un moment dat, din cauza restrictiilor de capacitate impuse de pandemie.Trump: "Aparatul electoral din Georgia este condus de democrati".Faptele: Fals. Alegerile sunt supravegheate de un republican - secretarul de stat, Brad Raffensperger.Trump: "Cel de-al 11-lea Circuit a decis ca in Georgia voturile trebuie sa ajunga in ziua alegerilor. Si nu au ajuns. Voturile vin dupa ziua alegerilor. "Faptele: Desi instanta a decis ca voturile trebuie sa ajunga pana la ora 19:00 in ziua alegerilor pentru ca acestea sa fie numarate, s-a facut o exceptie pentru buletinele de vot de la fortele militare americane detasate peste hotare. Acestea pot fi primite pana la ora 17:00 vineri si sa fie inca valide.Trump: "Daca numarati voturi legale, castig cu usurinta. Daca numarati voturile ilegale, ei pot incerca sa ne fure alegerile ".Faptele: Afirmatia este nefondata. Nici asistentii de campanie ai lui Trump, nici oficialii responsabili de procesul electoral nu au identificat un numar substantial de voturi "ilegale". Donald Trump se raporteaza frecvent la votul prin corespondenta ca la o practica ilegitima, dar acesta a fost organizat in conformitate cu regulile electorale ale statului, in unele cazuri adaptate de oficiali pentru a proteja alegatorii in contextul pandemiei.