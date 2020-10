AFP: Cazurile de COVID-19 continua sa creasca in Europa. Care este tara in care a fost inregistrata cea mai puternica scadere din lume

Un indicator important - numarul cazurilor diagnosticate - reflecta doar o fractiune din numarul real al contaminarilor, iar comparatiile intre tari sunt de facut cu atentie, in contextul in care politica testarii difera de la o tara la alta.Pandemia si-a continuat accelerarea saptamana aceasta in lume - cu 396.463 de cazuri zilnic -, cu 16% in plus fata de saptamana trecuta, potrivit unui bilant stabilit de AFP vineri la ora 11.00 GMT (14.00, ora Romaniei).In Europa se inregistreaza cea mai puternica crestere (+42%). Numarul cazurilor zilnice atinge 171.257, in crestere de la cele 121.227 de cazuri cate se inregistrau saptamana trecuta.In total, 30 din 53 de tari din Europa au inregistrat cel mai mare numar de cazuri de COVID-19 intr-o saptamana, de la 16 la 22 octombrie.O tendinta de accelerare are loc de asemenea in Africa si in America de Nord (+12%), dar si in America Latina (+8%). Accelerarea este mai moderata in Oceania (+5%), de altfel foarte putin atinsa de pandemie, si in Orientul Mijlociu (+4%).In schimb, numarul contaminarilor a scazut in Asia (-12%) o noua saptamana consecutiv.Intre tarile care au inregistrat peste 1.000 de cazuri zilnic in saptamana care a trecut, Elvetia este tara in care epidemia a avansat cel mai mult (+106%, 3.656 de cazuri zilnic), urmata de Croatia (+106%, 1.045), Georgia (+98%, 1.195), Armenia (+96%, 1.549) si Italia (+95%, 12.018).Cea mai puternica scadere se observa in Israel , care a iesit recent din a doua carantina generalizata (-39%, 1.296 de noi cazuri zilnic). Urmeaza Libia (-17%, 849), India (-15%, 57.121), Myanmar (-13%, 1.237) si Costa Rica (-10%, 1.066).Statele Unite sunt tara care a inregistrat cel mai mare numar de contaminari noi in aceasta saptamana (60.741 de cazuri in medie pe zi), urmate de India (57.121) si Franta (27.051). In India, tendinta este in scadere (-15%), insa situatia se deterioreaza in Franta (+37%) si In Statele Unite (+13%).Urmeaza Brazilia (22.035, +9%), Regatul Unit (19.549, +22%), Rusia (15.592, +16%) si Spania (14.987, +44%).India ramane tara care inregistreaza cele mai multe decese (764 pe zi, -7%), urmata de Statele Unite (752, +4%), Brazilia (491, -2%), Argentina (376, -1%) si Mexic (372, +19%).Pandemia s-a soldat cu cel putin 1,13 milioane de morti de cand a aparut, la sfarsitul lui decembrie si cu peste 41,7 millioane de contaminari confirmate.Statele Unite raman tara cea mai indoliata - cu cel putin 223.059 de morti din cauza covid-19, urmate de Brazilia (155.900), India (117.306.), Mexic (87.894) si Regatul Unit (44.347 de morti).