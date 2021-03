Agentia Europeana a Medicamentului investigheaza 62 de cazuri rare de cheaguri de sange, la nivel mondial. Doua treimi sunt din Europa

EMA spune ca niciun factor de risc de tromboza nu este inca legat de vaccinul AstraZeneca

Acestea includ 44 de cazuri din Spatiul Economic European dintr-un total de 9,2 milioane de persoane care au fost vaccinate in regiune, a precizat responsabila.Totalul citat de EMA nu include toate cazurile de boala, cunoscuta ca tromboza sinusurilor si a venelor cerebrale (CVST), care au fost raportate in Germania, a spus ea.Autoritatea de reglementare a vaccinurilor din Germania a anuntat marti ca a inregistrat 31 de cazuri rare de cheaguri de sange in creier, dintre care noua au condus la decese, dupa ce aceste persoane au primit vaccinul anti-COVID-19 de la AstraZeneca, noteaza Reuters.Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Europa a spus miercuri ca nu a identificat inca niciun factor de risc, cum ar fi varsta, sexul sau antecedente de tulburari de coagulare a sangelui, pentru cazurile de tromboza raportate dupa inoculare cu vaccinul AstraZeneca COVID-19, relateaza Reuters. EMA investigheaza 62 de cazuri la nivel mondial cu o afectiune rara de coagulare a sangelui, care a determinat unele tari sa limiteze utilizarea vaccinului COVID-19 al AstraZeneca, a declarat Emer Cooke.Declaratia Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) vine dupa ce mai multe tari, printre care Canada , Germania, Franta si Spania, au limitat utilizarea la anumite categorii de populatie cu risc crescut, inclusiv la persoanele in varsta si lucratorii esentiali.EMA a reiterat faptul ca beneficiile vaccinului depasesc riscurile, dar a avertizat ca oamenii ar trebui sa fie constienti de "mica posibilitate" de aparitie a cheagurilor rare de sange si trebuie sa solicite asistenta medicala imediata in caz de simptome."O legatura de cauzalitate cu vaccinul nu este dovedita, dar este posibila si continua analiza", a spus EMA.Investigatiile efectuate de autoritatea de reglementare europeana si de alte cateva autoritati nationale sunt in curs de desfasurare, dupa ce analizele initiale au considerat ca vaccinul este sigur pentru utilizare in urma cazurilor cu cheaguri de tromboza, inclusiv rare la creier, sangerari si trombocite scazute.Sefa EMA, Emer Cooke, a spus ca 62 de cazuri de tromboza sunt analizate la nivel mondial, dintre care 44 de cazuri in Spatiul Economic European dintr-un total de 9,2 milioane de persoane care au primit vaccinul in regiune.Acest numar total citat de Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) nu include toate cazurile de afectiune, cunoscuta sub numele de tromboza a sinusului venos cerebral (CVST), care au fost raportate in Germania, a spus ea.