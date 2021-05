Noi acuzatii in cazul deturnarii avionului in care era opozantul Roman Protasevici. Mai multi agenti KGB ar fi fost la bord

La fel ca Guvernul irlandez, Michael O'Leary a denuntat un act de "piraterie" al Belarusului. Se pare ca intentia autoritatilor era de a scoate un jurnalist sipersoane care calatorea impreuna cu el",a declarat el la postul irlandez de radio Newstalk."Noi credem ca agenti KGB au fost de aemenea debarcati pe aeroport", a acuzat el.Michael O'Leary evoci un incident "foarte ingrozitor" pentru pasageri si echipaj."Cred ca este prima oara cand se intampla asa ceva unei companii aeriene europene", apreciaza el.Roman Protasevici, in varsta de 26 de ani, un fost redactor-sef al influentei publicatii a opozitiei Nexta , a fost arestat duminica dupa-amiaza in urma unei aterizari de urgenta pe aeroportuldin Minsk a avionului Ryanair, in urma unei alerte cu bomba.Aeronava, care asigura o legatura din Grecia si Lituania - doua state membre ale Uniunii Europene (UE) - si-a continuat zborul duminica seara, fara Protasevici.