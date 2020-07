Agenti Secret Service de la Casa Alba, confirmati cu COVID-19. Vicepresedintele Mike Pence si-a amanat o vizita electorala in Arizona

Mike Pence a ajuns cu o zi intarziere in Phoenix dupa ce a fost necesara inlocuirea agentilor infectati, au transmis doi inalti oficiali ai administratiei pentru The Washington Post . Grupul de lucru al vice-presedintelui a decis sa viziteze doar orasul Phoenix pentru o intalnire cu un public semnficativ redus.Focarele din orasele invecinate Tucson si Yuma le-au ridicat, de asemenea, ingrijorari oficialilor americani responsabili cu organizarea vizitei oficiale.Luni seara, 29 iunie, oficialii Secret Service au cerut grupului de lucru al lui Pence sa amane calatoria pentru marti sau miercuri, intrucat cel putin un agent era confirmat cu Covid-19, iar alti agenti si ofiteri federali care se pregateau pentru vizita in Arizona prezentau semne de boala, au spus doi oficiali ai administratiei.Este pentru a doua oara in ultimele saptamani cand agentii serviciilor secrete responsabili cu organizarea vizitelor electorale ale oficialilor de la Casa Alba sau ale presedintelui Trump au contractat virusul.Cel putin trei membri ai personalului serviciilor secrete din echipa care pregatea mitingul presedintelui Trump din Tulsa de pe 20 iunie au fost testati pozitiv pentru coronavirus. Doi agenti au fost depistati pozitiv cu cateva ore inaintea inceperii evenimentului, iar zeci de agenti prezenti la eveniment au fost rugati sa se autocarantineze cand au ajuns acasa.