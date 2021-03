Agentia Europeana a Medicamentului: "Niciun indiciu" ca vaccinul AstraZeneca a cauzat un deces in Austria

Austria a anuntat luni ca a incetat administrarea unui lot de vaccinuri produse de compania britanico-suedeza AstraZeneca, dupa ce o asistenta in varsta de 49 de ani incetat din viata din cauza unor probleme grave de coagulare a sangelui la cateva zile dupa ce l-a primit.Una dintre colegele ei, in varsta de 35 de ani, vaccinata cu acelasi lot, a facut embolie pulmonara si este in convalescenta.Alte doua cazuri de "evenimente tromboembolice au fost raportate" dupa injectii din acelasi lot, a indicat EMA.Cu toate acestea, "la ora actuala, nu exista indicii ca vaccinarea a avut aceste consecinte, care nu se numara printre efectele secundare repertoriate ale acestui vaccin", a spus agentia.Alte patru tari europene, Estonia, Lituania, Letonia si Luxemburg, au suspendat imediat vaccinarile cu doze din acest lot, livrat in 17 tari si care includea un milion de vaccinuri."Desi un defect de calitate este considerat putin probabil in acest stadiu, calitatea lotului face obiectul unei anchete", a adaugat EMA.De la demararea campaniilor de vaccinare impotriva coronavirusului, in unele tari au fost raportate cazuri de persoane care au decedat la putin timp dupa ce primisera o injectie. Examinate indeaproape, aceste decese - foarte putine la numar - nu sunt deocamdata atribuite vaccinului.