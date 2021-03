Ce spun sefii Agentiei Europene a Medicamentului despre autorizarea in regim de urgenta a vaccinului Sputnik V: "E ca si cum ai juca la ruleta ruseasca"

Vaccinuri pentru 50 de milioane de europeni

"Se poate compara putin cu ruleta ruseasca", a declarat Christa Virtumer-Hoche duminica seara intr-un interviu acordat postului austriac de televiziune ORF, in timp ce guvernul de la Viena isi extinde contactele cu Moscova , potrivit sursei citate. Avem nevoie de documente pe care sa le putem examina. In prezent, nu avem date despre efectele secundare la persoanele care au fost vaccinate", a spus ea."Suntem in necunoscut si de aceea recomand cu tarie sa nu eliberam o autorizatie nationala de urgenta", a insistat reprezentanta EMA, indemnand tarile sa astepte unda verde de la autoritatea de reglementare europeana.Saptamana trecuta, Sputnik V a atins o etapa cheie in vederea viitoarei distribuiri in Uniunea Europeana, odata cu inceperea examinarii acestui vaccin de catre EMA, cu sediul la Amsterdam. Dupa anunt, autoritatile ruse au spus ca sunt gata sa furnizeze vaccinuri pentru 50 de milioane de europeni incepand din iunie.Vom putea avea Sputnik V pe piata in viitor, dar aceasta se va intampla odata ce vom examina datele necesare pe baza "standardelor europene de control al calitatii si eficientei", a insistat responsabila EMA.Nerabdatoare in fata unui proces considerat prea lent, mai multe tari din UE au apelat la vaccinuri care nu au fost inca aprobate la nivelul blocului, cum ar fi Ungaria, care a inceput sa administreze vaccinul rusesc populatiei sale luna trecuta.Republica Ceha si Slovacia au comandat si ele vaccinul din Rusia Cancelarul austriac Sebastian Kurz a discutat la sfarsitul lunii februarie cu presedintele rus, Vladimir Putin , "posibilitatea" unor livrari de Sputnik V, argumentand ca vaccinurile nu ar trebui sa faca obiectul unor "lupte geopolitice".Kurz s-a intalnit vineri la Viena cu un oficial al Fondului suveran rus care a finantat dezvoltarea vaccinului."Discutiile au fost constructive si pozitive", a comentat apoi un purtator de cuvant al ambasadei ruse, citat de agentia de stat rusa RIA Novosti. Totusi, cancelarul a spus ca vrea sa astepte aprobarea EMA inainte de orice utilizare a vaccinului in Austria.