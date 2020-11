Al doilea om din al-Qaeda, omorat in Teheran impreuna cu nora lui bin Laden. Cum a fost executat teroristul de un comando israelian

Abdullah Ahmed Abdullah, care folosea numele de razboinic Abu Muhammad al-Masri, a fost impuscat de doi barbati pe motocicleta in Teheran, potrivit hotnews.ro El a fost acuzat ca a pus la cale bombardarea a doua ambasade americane in Africa , in 1998. In plus, avea sanse foarte mari sa fie urmatorul successor al lui Ayman al-Zawahri, actualul lider al al-Qaeda.Nu se stie cu certitudine daca Statele Unite au fost implicate in uciderea teroristului. Masri a fost ucis impreuna cu fiica sa, vaduva lui Hamza bin Laden, fiul lui Osama bin Laden . Masri era in "custodia" Iranului din 2003, dar traia liber intr-o suburbie bogata din Teheran din 2015, au spus oficiali din serviciile secrete americane pentru New York Times.Agentiile americane anti-teroriste credeau ca Masri avea aceste beneficia pentru a conduce operatiuni impotriva unor tinte americane. Al-Qaeda nu a anuntat moartea sa, autoritatile iraniene au musamalizat cazul si niciun guvern nu si-a asumat uciderea teroristului.Al-Masri a fost executat pe 7 august, la aniversarea atacurilor asupra ambasadelor, scrie New York Times, adaugand ca americanii urmareau de ani de zile in Iran miscarile acestuia si altor luptatori al-Qaeda.Iranul a respins informatiile prezentate de NYT si a declarat ca nu exista "teroristi" al-Qaeda pe teritoriul sau. FBI oferea o recompensa de 10 milioane de dolari pentru informatii care sa duca la prinderea lui al-Masri, acuzat de implicare in bombardarea, in 1998, a ambasadelor SUA din Dar es Salaam (Tanzania) si Nairobi (Tanzania).Citeste si: Austria anunta masuri dure dupa atacul terorist din Viena. Faptele de terorism, pedepsite cu inchisoare pe viata