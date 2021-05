Europa cumpara alte 1.8 miliarde de doze de vaccin BioNtech-Pfizer. Cand va ajunge serul in statele membre

Suplimentarea portofoliului de vaccinuri

Noul contract va permite achizitionarea a 900 de milioane de doze de vaccin actual si de vaccin adaptat la variante, cu optiunea de a achizitiona alte 900 de milioane de doze.De asemenea, contractul prevede ca productia de vaccinuri sa se efectueze in UE si ca elementele componente esentiale sa provina din UE. In plus, el prevede ca, inca de la inceputul disponibilitatii vaccinurilor in 2022, livrarea lor in UE este garantata."Odata cu semnatura noastra, noul contract este acum in vigoare, ceea ce este o veste buna pentru lupta noastra pe termen lung in vederea protejarii cetatenilor europeni impotriva virusului si a variantelor sale. Productia si livrarea in UE a pana la 1,8 miliarde de doze sunt garantate. Contractele potentiale cu alti producatori vor urma acelasi model, in beneficiul tuturor", a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen "Trebuie sa fim cu un pas inaintea virusului. Aceasta inseamna sa avem acces la vaccinuri adaptate pentru a ne proteja impotriva amenintarii pe care o reprezinta variantele, pentru a potenta vaccinurile cu scopul de a prelungi imunitatea, precum si pentru a ne proteja populatia tanara. Ne concentram in mod prioritar asupra tehnologiilor care si-au dovedit valoarea, cum ar fi vaccinurile pe baza de mARN, dar ne mentinem optiunile deschise", a declarat la randul sau comisarul pentru sanatate si siguranta alimentara, Stella Kyriakides.Contractul semnat joi cu alianta BioNTech-Pfizer va suplimenta portofoliul larg de vaccinuri care urmeaza sa fie produse in Europa, bazat pe contractele semnate deja cu AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Curevac si Moderna si cu BioNTech/Pfizer.Comisia a autorizat introducerea pe piata conditionata a vaccinurilor dezvoltate de BioNTech si Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson and Johnson. Acest portofoliu diversificat de vaccinuri asigura accesul Europei la doze suficiente pentru a-si imuniza intreaga populatie, inclusiv impotriva variantelor virusului.Vaccinul Pfizer-BioNTech este unul dintre cele mai eficiente din intreaga lume impotriva noului coronavirus, avand o eficacitate de 95%.