Alegeri in Belarus: Politia afirma ca situatia este sub control dupa confruntarile de duminica seara

"Politia controleaza situatia in legatura cu actiunile de masa neautorizate", au declarat reprezentantii ministerului de Interne de la Minsk, conform Belta.In Capitala, politia a folosit grenade fumigene, asurzitoare si gloante de cauciuc impotriva catorva mii de manifestanti care protestau fata de anuntarea victoriei presedintelui Aleksandr Lukasenko, aflat la putere in ultimii 26 de ani, si in sprijinul opozitiei conduse de Svetlana Tihanovskaia, participanta si ea la scrutinul prezidential.Potrivit mai multor institutii de presa, inclusiv Radio Europa Libera/Radio Libertatea, confruntarile s-au soldat cu victime in randul manifestantilor.Conform acestor surse, mitinguri ale sustinatorilor opozitiei, marcate de interventii in forta ale fortelor de ordine, au avut loc si in alte orase din Belarus (Brest, Pinsk, Gomel si Grodno).Protestele au izbucnit dupa anuntarea rezultatelor unui sondaj oficial realizat la iesirea din sectiile de votare care il dau invingator cu 79.7 % pe actualul presedinte Aleksandr Lukasenko.Conform acestui sondaj, candidata opozitiei, Svetlana Tihanovskaia, a obtinut 6.8%, dupa o campanie electorala marcata de o mobilizare importanta a populatiei in sprijinul unui candidat al opozitiei, eveniment singular in istoria recenta a acestei foste republici sovietice.