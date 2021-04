Bulgarii isi vor alege un nou legislativ. Pandemia COVID-19 poate marca rezultatul votului

Partidul conservator al lui Borisov, Cetatenii pentru Dezvoltarea Europeana a Bulgariei (GERB), conduce in sondaje cu circa 28% din intentiile de vot, urmat de Partidul Socialist (BSP), de opozitie, cu circa 20%.Pe locul trei vine un partid recent creat si denumit ''Exista un Astfel de Popor'' (ITN), formatiune anti-elite si anti-coruptie condusa de cantaretul si moderatorul de talk-showuri TV Slavi Trifonov.Miscarea pentru Drepturi si Libertati, partid al minoritatii turce, se afla pe pozitia a patra in sondaje, cu circa 12,5% din intentiile de vot.Ar mai putea intra in parlament trecand pragul electoral de 4% si doua noi formatiuni reformiste care se hranesc din nemultumirea fata de guvernul lui Borisov si, probabil, un partid ultranationalist care a facut parte din actuala coalitie guvernamentala.Ar putea intra astfel sapte partide in parlamentul unicameral de 240 de locuri. Cu toate ca victoria lui Borisov pare clara, GERB va avea nevoie de cel putin doua alte partide pentru a forma o majoritate. Or, toate partidele noi au transmis ca nu se vor alia cu Borisov, iar socialistii au exclus orice intrare intr-o coalitie impreuna cu acesta.Dar nici opozitia, foarte divizata, nu pare sa se poata aliat impotriva premierului conservator. De pilda, formatiunea ITN refuza orice colaborare cu socialistii, pe care-i considera parte a castei oligarhice si corupte formate in Bulgaria.''Suntem intr-o situatie in care nimeni nu vrea sa se alieze cu nimeni si lupta toti impotriva tuturor'', sintetizeaza analistul politic bulgar Dimitar Ganev.Rezultatul la urne poate fi influentat si de pandemie, o prezenta slaba la vot fiind de natura sa-i afecteze in special pe socialisti, care au un electorat varstnic numeros. Sondajele prevad o participare sub 50%, unele analize coborand chiar spre 40%, iar unii comentatori cred ca aceasta situatie i-ar putea fi favorabila lui Borisov, care se bazeaza pe un electorat fidel si mobilizat.Premierul conservator a reusit sa supravietuiasca valului de proteste din vara trecuta, in care demonstrantii il acuzau de coruptie, clientelism si de favorizarea unei oligarhii economice si politice. O alta situatie dificila pentru el a fost aparitia unor imagini - despre care Borisov spune ca sunt contrafacute - in care doarme cu un pistol pe noptiera sau sta langa teancuri cu bancnote de 500 de euro si lingouri de aur.Dorind sa transmita o imagine de om de actiune si apropiat de popor, Boiko Borisov si-a condus singur masina in campania electorala vizitand fabrici, mici sate sau vorbind la mitinguri retransmise pe retelele de socializare. El se prezinta drept un gardian al stabilitatii si dezvoltarii economice, importante in contextul pandemiei, si a promis mari investitii in infrastructura, sanatate si educatie.In ultimii ani, Borisov a reusit sa creasca treptat salariul minim si pensiile, ceea ce explica in mare parte popularitatea sa. Totusi, unii comentatori, desi ii recunosc rezultatele economice, remarca esecul sau in franarea coruptiei si reformarea justitiei, care impiedica intrarea Bulgariei in spatiul Schengen.