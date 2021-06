Schimbare de putere in Mexic dupa alegeri marcate de violente. 90 de politicieni ucisi din septembrie si doua capete descoperite intr-o sectie de votare

Partidul Morena al presedintelui a pierdut majoritatea simpla si majoritatea calificata pe care le detinea impreuna cu aliatii sai in Camera Deputatilor, potrivit unor date de la Institutul National Electoral (INE).Potrivit INE, formatiunea lui AMLO ar dispune de 190 pana la 203 dintre cele 500 de mandate, pierzand astfel majoritatea simpla (jumatate plus unu) singur si o majoritate calificata (de doua treimi) de care dispunea impreuna cu trei aliati.Aceasta majoritate calificata este necesara in vederea adoptarii unor reforme constitutionale promise de catre presedintele de stanga.Partidul Actiunii Nationale (PAN), Partidul Revolutionar Institutional (PRI) si Partidul Revolutiei Democratice, care au candidat in coalitie, detin intre 181 si 213 mandate, potrivit INE.Ele detineau in Parlamentul trecut 139 de mandate."Rezultatele definitive urmeaza sa fie cunoscute dupa numararea voturilor, care urmeaza sa inceapa miercuri", a anuntat in fata presei presedintele INE Lorenzo Cordova. Aceste alegeri au fost marcate de asasinarea a cinci oficiali de la o sectie de votare - cu o zi inainte de scrutin -, cand barbati inarmati au prins intr-o ambuscada un grup de persoane care transporta material electoral cu o camioneta, intr-o localitate din statul Chiapas (sud), a anuntat Procuratura Generala.Acest atac a crescut un bilant al unei campanii electorale in care 90 de politicieni au fost ucisi incepand din septembrie - inclusiv 36 de candidati sau precandidati, potrivit unei firme de consultanta, Etellekt.Descoperirea macabra a doua capete de om, in doua sectii de votare, la Tijuana, un oras situat la frontiera cu Statele Unite , face si mai sumbra aceasta atmosfera.Ultimele sectii de votare au inchis la ora locala 20.00, dupa zece ore de scrutin in vederea alegerii noilor membri ai Camerei Deputatilor, a aproximativ 20.000 de posturi regionale si a 15 dintre cei 32 de guvernatori.Secretara insarcinata cu Securitatea Publica a anuntat ca s-au identificat zone de violenta in ziua alegerilor.La Guerrero (sud),unul dintre cele mai violente state din tara, membri ai Politiei Civile Comunitare au patrulat intreaga zi.INE a anuntat ca, din cauza tulburarii ordinii publice, 20 de sectii de votare, dintr-un total de 162.000, nu au putut fi deschise.