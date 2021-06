Alegerile din Peru nu au inca un castigator oficial. Candidatul stangii radicale pretinde victoria

Pedro Castillo era creditat joi seara cu 50,20% din voturi, iar adversara sa din partea dreptei populiste cu 49,80%, o diferenta de 69.546 voturi, potrivit Oficiului national pentru procese electorale (ONPE).Keiko Fujimori contesta acest avans si a cerut miercuri invalidare a a aproximativ 200.000 de buletine de vot, de la 802 sectii de votare, in fata Juriului national electoral (JNE). Ea a denuntat luni "nereguli", "semne de frauda" si "o intentie clara de a sabota vointa poporului".JNE nu s-a pronuntat in legatura cu aceasta cerere si a inceput procesul lent de revizuire a buletinelor de vot contestate, care, in opinia sa, ar putea dura cateva zile inainte de anuntarea rezultatului.Pana in prezent, nici autoritatile electorale, nici misiunile de observatori internationali nu au raportat nicio frauda.Presedintele JNE, Jorge Luis Salas, s-a declarat surprins de cererea lui Keiko Fujimori de invalidare a rezultatelor in peste 800 de sectii de votare. El a reamintit ca, la ultimele alegeri din 2016, pe care ea le-a pierdut la o diferenta de 42.597 de voturi, "numai 29 de sectii de votare au fost puse in discutie".Fara sa astepte rezultatul oficial, care tine tara sub tensiune, presedintele argentinian de centru-stanga, Alberto Fernandez, a surprins felicitandu-l pe Pedro Castillo, "presedintele ales al Peru". Fostii presedinti bolivian Evo Morales si brazilian Lula da Silva i-au trimis, de asemenea, felicitari.La randul sau, presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, si-a exprimat regretul ca Peru a "pierdut", subliniind ca doar "un miracol ar putea inversa tendinta".