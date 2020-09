Alegeri regionale si referedum national in Italia pentru reducerea numarului de parlamentari

Sapte regiuni, cu peste 20 de milioane de locuitori, trebuie sa-si aleaga presedintii. In trei dintre ele, o posibila victorie a dreptei ar fi o lovitura pentru guvernului lui Giuseppe Conte, coalitie formata in urma cu un an intre Miscarea 5 Stele (M5S) si Partidul Democrat (PD, centru-stanga).De asemenea, toti italienii trebuie sa se pronunte in cadrul unui referendum national asupra reducerii numarului de parlamentari, o promisiune electorala a M5S ce ar trebui sa se concretizeze. Numarul de parlamentari ar urma sa scada de la 945 la 600. Astazi, Italia are al doilea parlament cel mai numeros din Europa, dupa Regatul Unit (circa 1.400 de parlamentari) si putin inaintea Frantei (925 de parlamentari).Pentru acest prim scrutin organizat dupa izbucnirea pandemiei, reticentele alegatorilor mai in varsta vor influenta desigur afluenta la sectiile de vot, ce s-au deschis duminica la orele locale 07:00 si ar urma sa se inchida in aceasta zi la orele locale 23:00, dar si luni intre 07:00 si 15:00.Doar 1.820 de alegatori, plasati in carantina la domiciliu, au cerut sa voteze la distanta. Acesta este si cazul fostului premier italian Silvio Berlusconi , diagnosticat cu noul tip de coronavirus, dar externat in urma cu cateva zile din spital.La Roma, spitalul Spallanzani, institutie de prima linie in ingrijirea celor bolnavi de COVID-19, va instala un birou de vot in incinta sa. In prezent, spitalul numara 93 de pacienti cu COVID-19, dintre care doi la terapie intensiva.Insa frica i-a coplesit deja pe unii observatori si presedinti de sectii de vot, care s-au retras in masa la nivelul intregii tari. Orasul Milano a lansat astfel un apel de urgenta, sambata, pe retelele sociale, pentru inlocuirea a 100 de presedinti de sectii de votare.O sursa de ingrijorare este aceea ca alegatorii vor trebui sa-si coboare masca pentru a fi identificati inainte de a depune in urne buletinele de vot.Sambata, Italia a inregistrat 1.628 de noi cazuri si 24 de decese in ultimele 24 de ore. In prezent, contagierea se transmite in doua treimi dintre cazuri in cadrul familiilor, de la cei mai tineri la cei mai in varsta.In opinia lui Massimo Galli, medic infectionist la Milano, aceste alegeri, amanate de mai multe ori, sunt pur si simplu "o nebunie". Coalitia de dreapta, formata din Liga lui Matteo Salvi (extrema dreapta), Fratelli d'Italia (FDI) al Giorgiei Meloni (extrema dreapta) si Forza Italia (dreapta) lui Silvio Berlusconi, se prezinta unita in toate regiunile.In schimb, coalitia guvernamentala - PD si M5S - se prezinta divizata, exceptand in Liguria (nord-vest), unde a fost gasit un candidat comun