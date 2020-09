Joe Biden, atac la adresa presedintelui american: Esecul lui Trump in fata pandemiei "il descalifica total" pentru presedintie

Modul in care a gestionat pandemia de coronavirus de la inceputul anului 2020 "il descalifica total" pe omul de afaceri republican pentru al doilea mandat pentru care candideaza la 3 noiembrie, a acuzat fostul vicepresedinte al lui Barack Obama intr-un discurs tinut miercuri din fieful sau din Wilmington, in statul Delaware."Prima responsabilitate a unui presedinte este sa protejeze poporul american, iar el nu face asta", a declarat Joe Biden, facand din pandemie simbolul cel mai tragic al ceea ce considera incapacitatea presedintelui de a guverna.Marti seara, Donald Trump a incercat din nou sa linisteasca populatia in cursul unei emisiuni de televiziune afirmand ca coronavirusul va sfarsi prin a disparea cu timpul - in contextul in care circa o mie de americani mor zilnic din cauza virusului, iar bilantul oficial va atinge 200.000 de decese in zilele urmatoare, bilant mult subestimat."Totul va fi bine, este pe cale sa dispara. Si va disparea si mai repede cu vaccinurile", a spus liderul administratiei americane la postul ABC.Dupa care a vorbit despre construirea unei imunitati colective, contaminarea naturala a unei proportii suficiente din populatie pentru a stopa circulatia coronavirusului, un nivel atins insa cu un numar proportional de decese.Aparent, presedintele american a folosit gresit cuvintele pentru ca a spus "mentalitate de grup" ('herd mentality' in loc de 'herd immunity')."Trump a confirmat marti seara, din nou, ca, dupa ce a lasat sa se inrautateasca criza sanitara cea mai grava din ultimii 100 de ani, nu numai ca nu are niciun plan, dar nu intelege nimic", a spus purtatoarea de cuvant a lui Joe Biden, Kate Bedingfield.