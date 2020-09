Sondaj: Joe Biden il devanseaza pe Donald Trump cu 9 puncte procentuale

Sondajul mai arata ca, mesajul "lege si ordine" al presedintelui nu ajunge la votatii din suburbii vizati de acesta.Sondajul realizat in perioada 11-15 septembrie, publicat miercuri, arata ca 50% dintre alegatorii probabili au afirmat ca vor vota cu Biden, iar 31% cu Trump. Alti 3% au afirmat ca vor sustine un alt candidat, iar restul sunt indecisi.Majoritatea votantilor sunt hotarati cu cine vor vota. O proportie de 9 din 10 votanti pentru Biden si 8 din 10 dintre alegatorii lui Trump au spus ca "sunt siguri in totalitate" in legatura cu optiunea lor pentru presedinte. Numai 1 din 10 alegatori probabili ai lui Biden si mai putin de 2 din 10 in cazul lui Trump au parut ca se mai gandesc.Sondajul sugereaza ca Biden are un avantaj timpuriu in asigurarea votului popular in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie. Cu toate acestea, 9% dintre votantii probabili sunt indecisi sau nu au sustinut inca un candidat al unui partid mare. Decizia lor din urmatoarele saptamani ar putea determina cine castiga.Castigarea votului popular nu inseamna in mod necesar castigarea alegerilor, care este decisa de sistemul Colegiului Electoral. Trump a castigat in 2016 chiar daca a pierdut votul popular.Potrivit sondajului, numai 11% dintre albii din suburbii au afirmat ca cel mai important factor de influentare a votului este interesul pentru pozitia ferma fata de criminalitate si tulburarile sociale.Procentul a scazut de la 13% intr-un sondaj similar efectuat in perioada 9-10 septembrie si 15% intr-un sondaj din 3-8 septembrie.In schimb, albii din suburbii, ca si restul americanilor, sunt interesati cel mai mult de noul coronavirus, care a ucis pana in prezent 195.000 de persoane in Statele Unite, mai multi decat in oricare alta tara din lume.Intrebati care este cel mai important factor care le influenteaza votul, 27% dintre albii din suburbii au spus ca doresc un candidat cu un plan solid de gestionare a noului coronavirus, iar 25% ca doresc pe cineva care sa refaca increcerea in guvernul american. Alti 19% au spus ca vor un presedinte puternic in privinta economiei si a locurilor de munca.Trump intentioneaza sa cheltuie 10 milioane de dolari pe reclame concentrate pe economie, unde isi pastreaza un nivel ridicat de popularitate.Conform sondajului, 45% dintre adultii americani considera ca Trump este un candidat mai bun pentru reconstructia economiei, comparativ cu 36% in cazul Biden.Pe ansamblu, coronavirusul este principalul motiv de ingrijorare, iar refacerea increderii in guvern al doilea.Sondajul Reuters/Ipsos a avut loc online, in engleza, la nivel national. Au fost intervievati 1.358 de adulti americani, intre care 859 de alegatori probabili. Sondajul are o marja de eroare de circa 4%.