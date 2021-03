Aleksei Navalnii, fortat sa plateasca despaguburi pentru defaimare unui apropiat al presedintelui Vladimir Putin. Despre ce suma e vorba

"Navalnii va trebui sa plateasca o despagubire de 500.000 de ruble (6.700 de dolari) pentru daune morale", a declarat avocatul lui Prigojhin, Igor Eliseev, citat de agentia TASS."Tribunalul a acceptat partial plangerea lui Prigojin impotriva lui Navalnii, obligandu-l pe acesta din urma sa elimine informatiile considerate defaimatoare si sa publice o dezmintire in termen de zece zile", a adaugat avocatul.Prigojin amenintase inca din august anul trecut ca-l va ruina pe opozantul rus, dupa ce un tribunal stabilise ca Navalnii si Fondul sau de lupta impotriva coruptiei (FBK) sa-i achite lui Prigojin despagubiri de aproape 1,2 milioane de dolari.Omul de afaceri anuntase ca firma sa, Concord, a incheiat un acord pentru cesiunea acestei despagubiri cu o companie de catering din Moscova (controlata de fapt de el), care castigase un proces de "calomnie" impotriva Navalnii.Un tribunal din Moscova a considerat drept "calomnii" plangerile privind calitatea slaba a pranzurilor scolare provenite de la compania "Moskovski Skolnik", legata de Prigojin, si a dispus plata a 88 de milioane de ruble (1,181 milioane de dolari).In urma acestei decizii a tribunalului, Navalnii a anuntat dizolvarea Fondului sau impotriva coruptiei, cunoscut prin anchetele sale cu privire la fapte de coruptie de la varful puterii ruse, pentru ca i-ar fi fost imposibil sa adune suma necesara de bani pentru a achita despagubirile la care fusese condamnat.In momentul in care Prigojin ameninta ca-l va "ruina", Navalnii se afla in coma la o clinica din Berlin dupa ce fusese otravit la Tomsk (Siberia), atribuindu-i presedintelui rus Vladimir Putin responsabilitatea pentru otravirea sa.Prigojin afirmase atunci ca, daca va supravietui otravirii, Navalnii va trebui sa dea socoteala dupa "toata severitatea legii" pentru presupusele "calomnii", adaugand ca, in caz de deces, "nu are de gand sa-l persecute si dincolo de mormant", potrivit BBC.In august, Aleksei Navalnii (44 de ani) s-a simtit brusc rau in avionul care il aducea la Moscova de la Tomsk, pilotul efectuand o aterizare de urgenta in orasul siberian Omsk, unde a fost internat in stare de inconstienta la un spital local, iar ulterior a fost transferat la Berlin.In prezent, opozantul rus se afla intr-o inchisoare din Kolciughino, regiunea Vladimir (la nord-est de Moscova), pentru perioada obligatorie de carantina pe fondul epidemiei de COVID-19, la expirarea careia va fi transferat intr-un lagar de munca pentru a executa o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare pentru incalcarea eliberarii conditionate intr-un dosar pe care el si opozitia rusa il considera ca fiind orchestrat de autoritati.