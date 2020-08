Alerta aeriana in Indonezia. Vulcanul Sinabung a erupt din nou

Aceasta este cea de a opta eruptie in mai putin de o saptamana a acestui vulcan situat pe insula Sumatra. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale importante.Ultima eruptie letala a vulcanului indonezian a avut loc in anul 2016.Autoritatile au emis o alerta pentru aeronavele care circula in apropierea vulcanului. "Exista posibilitatea unor alte eruptii, iar companiile aeriene trebuie sa fie in alerta", a declarat Raditya Jati, purtator de cuvant al agentiei pentru gestionarea catastrofelor naturale.Starea de alerta a fost mentinuta la al doilea cel mai inalt nivel. Autoritatile au delimitat o zona de cinci kilometri in jurul vulcanului in care accesul este interzis dupa o eruptie care a avut loc luni si au avertizat asupra riscului de scurgeri de lava.''Locuitorii sunt sfatuiti sa poarte masti daca ies din case pentru a se proteja de efectele nocive ale cenusii vulcanice asupra sanatatii'', a precizat purtatorul de cuvant.Activitatea vulcanului a reinceput in 2010, dupa o pauza de patru sute de ani. Dupa o perioada de calm, a avut loc o alta eruptie, in 2013 si de atunci activitatea vulcanului s-a intetit. Saisprezece persoane au murit in 2014 si sapte in 2016.In 2018, peste patru sute de persoane si-au pierdut viata dupa un tsunami format in urma unei eruptii vulcanice, ce a lovit brusc coastele sudice ale insulei Sumatra si extremitatea vestica a insulei Java. Indonezia , un arhipelag format din 17.000 de insule si insulite care s-a format prin convergenta a trei mari placi tectonice - indo-pacifica, australiana si eurasiatica -, este localizata pe centura de foc a Pacificului, o zona cu activitate seismica ridicata si eruptii vulcanice frecvente, gazduind circa 130 de vulcani activi.