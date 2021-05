Alerta cu bomba la bordul unei curse aeriene New York - Tel Aviv

Zborul LY2, al companiei nationale israeliene, a fost operat de un Boeing 787-9 cu codul de inregistrare 4X-EDH, care este o aeronava veche de aproximativ doi ani care a fost livrata in octombrie 2018.In timp ce avionul era in aer, autoritatile americane au primit un telefon care avertiza ca exista o bomba in avion. "Va spun ca exista o bomba in avion", ar fi spus un apelant.Avionul era deasupra Spaniei, iar pilotii EL AL au informat controlul traficului aerian despre amenintarea cu bomba, si la scurt timp avioane de lupta au fost trimise pentru a insoti EL AL 787.* Avioanele de vanatoare spaniole au escortat aeronava din Spania in Italia* Apoi avioanele de vanatoare italiene au escortat avionul din Italia in Grecia* Apoi avioanele de vanatoare grecesti au escortat aeronava prin spatiul aerian grecesc* Apoi, cand avionul a intrat in spatiul aerian al Ciprului, avioanele de lupta israeliene au escortat avionul in Israel Din fericire, avionul a aterizat in siguranta la Tel Aviv, la aproximativ patru ore dupa ce s-a efectuat apelul initial catre controlul traficului aerian cu privire la bomba si la putin mai putin de 10 ore dupa plecarea din New York.Dupa aterizarea pe aeroportul Ben-Gurion, au fost efectuate perchezitii ale avionului, dar nu s-a gasit nimic, asa ca s-a stabilit ca aceasta era o alarma falsa.